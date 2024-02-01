В Британии нашли драгоценный артефакт из серебра 1.02.2024, 12:21

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Находку объявили сокровищем.

Британский поисковик Валентинас Авдеевас с помощью металлоискателя нашел римскую серебряную «лигулу», известную как «туалетная ложка» в Долине Гламорган, Уэльс. Этот уникальный артефакт, объявленный валлийскими властями сокровищем, проливает свет на древние практики и вызывает интерес из-за своего потенциального исторического значения, пишет Arkeonews.

Римская лигула имеет длинную ручку с маленькой круглой чашечкой на одном конце. Интересно, что этот конкретный экземпляр изначально был прямым, но потом его «согнули в двух местах». Эксперты предполагают, что в древности такие орудия использовали по-разному. Среди них — извлечение косметики и духов из бутылок с длинным горлышком для нанесения на лицо или тело, введение лекарств и даже роль в медицинских процедурах.

Особенностью этой находки является материал — серебро. В отличие от более распространенных лигул из медных сплавов, серебряные часто связаны с медицинским применением, возможно, из-за антимикробных свойств серебра. Эта римская туалетная ложка является ценным артефактом, позволяющим изучить медицинские знания и практики личной гигиены в римской Западной Британии.

Значение этой находки еще больше усиливается Законом о сокровищах 1996 года, который определяет лигулу как сокровище из-за ее возраста (более 300 лет) и того факта, что она содержит более 10% драгоценного металла. На следующем этапе Комитет по оценке сокровищ определяет справедливую рыночную стоимость артефакта. Впоследствии соседние музеи, такие как Cowbridge and District Museum, могут получить возможность приобрести этот уникальный экспонат для публичного показа.

Кроме римской туалетной ложки, Авдеевас откопал и другие сокровища. Среди них — коллекция артефактов бронзового века, состоящая из двух мечей и пяти топоров, два из которых имеют отделку.

Эта находка из Уэльса позволяет не только заглянуть в повседневную жизнь римлян, но и поднимает вопрос о роли серебряных лигул в древних медицинских практиках. Пока туалетная ложка и другие артефакты проходят экспертизу, они могут вскоре найти новый дом в музеях, обогащая наше понимание истории и делая вклад в культурное наследие региона.