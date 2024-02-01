закрыть
1 февраля 2024, четверг, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Русские оккупанты жестоко поплатились за свою самоуверенность во время эвакуации

5
  • 1.02.2024, 12:31
  • 4,104
Русские оккупанты жестоко поплатились за свою самоуверенность во время эвакуации

Автомобиль с тремя захватчиками неожиданно взрывается прямо при записи видео на телефон.

В соцсетях появилось видео, которое невероятно красноречиво иллюстрирует известную народную поговорку: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

Его главными персонажами стали члены эвакуационной группы ВС РФ, которая пыталась вывезти на своем автомобиле раненого сослуживца.

Сначала все шло довольно гладко, и оператор даже стал того подбадривать, мол, потерпи, осталось «совсем немножко», но потом, к их несчастью, оказалось, что его слова были пророческими, поскольку уже через несколько минут их машина подорвалась.

«Товарищ капитан, в настоящее время докладываю. На мосту уе*ал камикадзе. Осуществляю эвакуацию… Вот, эвакуируем раненого друга. Красавчик вообще. Но тебе немножко осталось потерпеть совсем… Вот КАМАЗ горит. Ой, как горит! Давай, братулес, оппа. Русские не сдаются… Ой, бл*!», — заорал вдруг в ужасе российский захватчик.

Что именно стало причиной взрыва, дрон-камикадзе или установленная на дороге мина, не ясно, но, как бы то ни было, поездка у оккупантов вышла на славу.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко