Русские оккупанты жестоко поплатились за свою самоуверенность во время эвакуации 5 1.02.2024, 12:31

4,104

Автомобиль с тремя захватчиками неожиданно взрывается прямо при записи видео на телефон.

В соцсетях появилось видео, которое невероятно красноречиво иллюстрирует известную народную поговорку: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

Его главными персонажами стали члены эвакуационной группы ВС РФ, которая пыталась вывезти на своем автомобиле раненого сослуживца.

Сначала все шло довольно гладко, и оператор даже стал того подбадривать, мол, потерпи, осталось «совсем немножко», но потом, к их несчастью, оказалось, что его слова были пророческими, поскольку уже через несколько минут их машина подорвалась.

«Товарищ капитан, в настоящее время докладываю. На мосту уе*ал камикадзе. Осуществляю эвакуацию… Вот, эвакуируем раненого друга. Красавчик вообще. Но тебе немножко осталось потерпеть совсем… Вот КАМАЗ горит. Ой, как горит! Давай, братулес, оппа. Русские не сдаются… Ой, бл*!», — заорал вдруг в ужасе российский захватчик.

Что именно стало причиной взрыва, дрон-камикадзе или установленная на дороге мина, не ясно, но, как бы то ни было, поездка у оккупантов вышла на славу.