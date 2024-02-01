Русские оккупанты жестоко поплатились за свою самоуверенность во время эвакуации

Русские оккупанты жестоко поплатились за свою самоуверенность во время эвакуации5
- 1.02.2024, 12:31
- 4,104
Автомобиль с тремя захватчиками неожиданно взрывается прямо при записи видео на телефон.
В соцсетях появилось видео, которое невероятно красноречиво иллюстрирует известную народную поговорку: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».
Его главными персонажами стали члены эвакуационной группы ВС РФ, которая пыталась вывезти на своем автомобиле раненого сослуживца.
Сначала все шло довольно гладко, и оператор даже стал того подбадривать, мол, потерпи, осталось «совсем немножко», но потом, к их несчастью, оказалось, что его слова были пророческими, поскольку уже через несколько минут их машина подорвалась.
«Товарищ капитан, в настоящее время докладываю. На мосту уе*ал камикадзе. Осуществляю эвакуацию… Вот, эвакуируем раненого друга. Красавчик вообще. Но тебе немножко осталось потерпеть совсем… Вот КАМАЗ горит. Ой, как горит! Давай, братулес, оппа. Русские не сдаются… Ой, бл*!», — заорал вдруг в ужасе российский захватчик.
Что именно стало причиной взрыва, дрон-камикадзе или установленная на дороге мина, не ясно, но, как бы то ни было, поездка у оккупантов вышла на славу.
Аааааааа, концовка манифик!!! pic.twitter.com/rYFjGdQfu1— Мітяй (@sgorlovki) January 31, 2024