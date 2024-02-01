В новополоцкой колонии убрали все книги на белорусском языке 2 1.02.2024, 12:34

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Остались лишь русскоязычные издания.

В новополоцкой исправительной колонии № 1 убрали все книги на белорусском языке. Об этом правозащитникам рассказал бывший политзаключенный, который несколько месяцев там находился. По его словам, «зачистка» библиотеки началась осенью прошлого года.

«Сейчас из библиотеки изъяли все белорусские произведения... — рассказывает экс-политзаключенный. — Политическим нельзя читать Алексиевич, например. Убрали Купалу, Короткевича, Коласа».

Белорусскоязычными произведениями, однако, администрация колонии не ограничилась. Также из библиотеки убрали книги на иностранных языках — английском, польском, литовском и даже китайском. На вопрос, почему «репрессировали» книги на китайском языке, сотрудник администрации сказал следующее: «Сегодня друзья, завтра — враги».

В местной библиотеке остались лишь русскоязычные издания.

Известно, что в ИК-1 находится 106 политзаключенных.