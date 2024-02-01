Золото белорусов хотят скупать за бесценок 1 1.02.2024, 12:44

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Опубликованы новые цены.

Министерство финансов Беларуси с 1 февраля 2024 года установило новые расценки для драгоценных металлов, которые принимаются в Госфонд.

Согласно решению Минфина, расчетные цены на самые популярные драгоценные металлы – золото, серебро и платину – снизились, причем для последнего довольно значительно (на 7,6%).

В то же время родий, рутений, иридий и осмий будут скупать по ценам выше, чем в январе.

С 1 февраля 2024 года в Беларуси установлены следующие расчетные цены на драгметаллы, принимаемые в Госфонд:

в рублях за 1 грамм металла в чистоте:

золото – 203,54 рубля (-1,89 рубля);

серебро – 2,31 рубля (-6 копеек);

платина – 92,62 рубля (-7,62 рубля);

палладий – 98,22 рубля (-13,3 рубля);

родий – 464,66 рубля (+36,14 рубля);

рутений – 45 рублей (+13 копеек);

иридий – 499,88 рубля (+1,37 рубля);

осмий – 39,99 рубля (+11 копеек).

в рублях за 1 грамм металла в лигатуре:

серебро – 2,31 рубля (-6 копеек);

платина – 92,58 рубля (-7,61 рубля);

палладий – 98,17 рубля (-13,3 рубля);

родий – 464,43 рубля (+36,12 рубля);

рутений – 44,95 рубля (+12 копеек);

иридий – 499,38 рубля (+1,37 рубля);

осмий – 39,95 рубля (+11 копеек).