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В Пинске мужчина так не хотел отпускать коллегу с корпоратива, что заработал «уголовку»

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  • 1.02.2024, 12:53
  • 2,526
В Пинске мужчина так не хотел отпускать коллегу с корпоратива, что заработал «уголовку»
иллюстративное фото

Что произошло?

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 56-летнего жителя Пинска, который во время корпоратива напал на свою коллегу. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

Сотрудники пинской фирмы праздновали в ресторане корпоратив. Во время застолья один из участников мероприятия возмутился тем, что его коллега слишком рано собралась домой. Он преградил ей путь, а потом стал толкать, хватать за руки.

Женщина вырвалась и убежала в гардероб, но мужчина догнал ее и швырнул на пол.

Посетители заведения усмирили дебошира и вызвали милицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.

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