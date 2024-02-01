Шесть месяцев будут интересными: Буданов раскрыл планы нового контрнаступления ВСУ 3 1.02.2024, 12:52

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И назвал число оккупантов на территории Украины.

Украинская армия перейдет в новое контрнаступление весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов газете The Telegraph в среду, 31 января. К тому времени нынешнее российское наступление «полностью выдохнется», «и тогда придет наша очередь», сказал он.

После окончания своего контрнаступления Украина, отражая российские атаки, перешла к «активной обороне» и занимается возведением мощных оборонительных укреплений, отмечает газета. По словам Буданова, российские войска не оставляют попыток захватить восток Украины. В частности, они проводят наступательные операции в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки одновременно.

Глава украинской военной разведки признал, что россияне добились «некоторого успеха» у Авдеевки, однако отметил, что «это совсем не то, на что армия противника рассчитывала».

«Могут усилиться атаки на инфраструктуру в России»

Кроме того, в интервью американской телекомпании CNN в среду Буданов заявил, что в текущем году могут усилиться атаки на объекты инфраструктуры на территории России. При этом он не признал напрямую причастность Киева к атакам дронами по России. Буданов рассказал о гипотетическом плане, который «включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ». По его словам, жители России теперь видят реальную картину войны - горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов.

Сколько россиян сейчас воюют в Украине?

Ближайшие полгода на фронте будут интересными, а Украина будет восстанавливать справедливость. Об этом сообщил Кирилл Буданов в интервью CNN.

Он отметил, что более 500 тысяч российских оккупантов сейчас действуют на временно оккупированных территориях. Руководитель Главного управления разведки Минобороны не видит потенциала для их масштабного наступления или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

«Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта», — заявил он.

Глава ГУР рассказал, что война закончится «восстановлением справедливости и возвращением утраченного». Он не назвал, каким образом и при каких обстоятельствах это произойдет.