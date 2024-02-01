Минское «Динамо» проиграло одному из аутсайдеров КХЛ 2 1.02.2024, 13:03

Фото: ХК Динамо-Минск

Белорусский клуб продолжает показывать «качели».

Минское хоккейное «Динамо» на выезде уступило «Сочи» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) – в матче Западной конференции КХЛ.

Хозяева открыли счет на 5-й минуте, но гости усилиями Хэмилтона сумели отыграться в середине первого периода.

В середине второго «южане» снова вышли вперед. А на старте третьего отрезка игры оформили преимущество в две шайбы.

Пышкайло на 56-й минуте сократил отставание до минимума и увеличил шансы гостей на возвращение в игру. Но до конца матча счет так и не изменился.

Белорусский клуб продолжает показывать «качели», чередуя яркие победы над фаворитами с безвольными поражениями аутсайдерам. К слову, предыдущие шесть встреч с сочинцами заканчивались для минской дружины победами.

Впрочем, это никак не сказывается на положении белорусского клуба. Команда уверенно занимает восьмую строчку в Западной конференции, не претендуя на большее и не подпуская близко преследователей.

Минское «Динамо» в КХЛ

У «зубров» сейчас 57 очков после 57 поединков. Следом идет «Куньлунь», который недавно обыграл и минчан и дважды «Сочи», поэтому сейчас занимает девятую позицию, набрав 46 пунктов, но после 59 поединков.

Впереди у минчан череповецкая «Северсталь», которая имеет запас в шесть баллов и провела на матч меньше. Именно со «сталеварами» в гостях динамовцы сыграют в следующем туре – 2 февраля 2024 года.