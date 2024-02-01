Командир украинских разведчиков рассказал о странном поведении боевиков «Ахмата» на фронте 1.02.2024, 13:12

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И дал совет российским солдатам.

Командир батальона беспилотных систем Terra 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов в интервью для «Украинской правды» рассказал о странной реакции россиян на украинские дроны, которую ему доводилось видеть воочию или же слышать об этом.

«Была ротация на Бахмутском направлении. Заехал «Ахмат», по крайней мере у меня была такая информация. Наш беспилотник летит, а они (россияне – ред.) снимают на камеру этот дрон-камикадзе. Было забавно», – вспомнил боец ВСУ.

Кроме того, военнослужащие из смежных подразделений видели, как оккупанты пытаются сбить дрон палкой. Иногда россияне стреляют по БПЛА, рассказал Волохов.

Затем командир Terra дал совет всем российским солдатам: «Если вы видите FPV-дрон, выходите все, станьте поплотнее и начинайте по нему стрелять в автоматическом режиме. Групповые цели у нас в очень большом фаворе, потому что эффективность выше. Таким образом вы нам упростите работу».