Мошенники пытались выманить у белоруски $1,8 тысяч, но их планам помешал бдительный таксист 2 1.02.2024, 13:20

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Дело приняло неожиданный оборот для водителя.

Брестчанка попалась на уловку телефонных мошенников и едва не лишилась большой суммы сбережений, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Случай произошел 31 января. Злоумышленники позвонили 74-летней женщине и от имени ее дочери сообщили о ДТП и попросили денег. Они якобы нужны были, чтобы избежать уголовной ответственности и для оказания материальной помощи пострадавшим.

В схему обмана аферисты впутали ничего не подозревавшего таксиста. Ему пенсионерка передала 1,8 тысячи долларов, которые он должен был доставить по определенному адресу. В пути водитель пришел к мысли, что женщина могла стать жертвой мошенников, вернулся к ней и отдал сверток.

В Брестском межрайонном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 (Покушение на мошенничество) УК.

— Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления, — отметил Роман Зармаев.