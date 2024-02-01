СМИ: Арестович выехал из Украины благодаря письму от ГУР 5 1.02.2024, 13:25

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Алексей Арестович

Стало известно, через какой пункт пропуска он пересек границу.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины на основании письма Главного управления разведки. Об этом сообщает NGL.media, ссылаясь на источники в Государственной пограничной службе.

По данным журналистов, Арестович пересек пункт пропуска Краковец-Корчова в Польшу 4 сентября 2023 года.

Официальную информацию об основаниях для выезда 48-летнего экс-советника Офиса президента ГПСУ отказалась предоставить, заявив NGL.media, что «информация о пересечении государственной границы лицом касается его частной жизни».

Представители ГУР на вопросы журналистов в течение двух недель не ответили. Комментария от Арестовича также не получили.

Ранее он неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину. Как пишет NGL.media, в начале мая 2023 года Арестович также выехал через Краковец благодаря письму ГУР и вернулся в страну через полтора месяца в конце июня.

Кроме этих случаев, всего с начала полномасштабного вторжения России Арестович семь раз выезжал за границу на других основаниях. Все поездки длились не дольше девяти дней, пишет антикоррупционный центр.

В опубликованном 24 января интервью Арестович рассказал, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось уехать, он не рассказал, но сказал, что законно.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента Украины в январе 2023 года по собственному заявлению.

С тех пор он активно начал критиковать действующую власть и делать заявления, перекликающиеся с российской пропагандой.