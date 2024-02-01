Массовая авария на МКАД: столкнулись шесть авто 1 1.02.2024, 13:27

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Есть пострадавшие.

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 1 февраля на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, на 20-м километре внутреннего кольца столкнулись шесть автомобилей: Mercedes, Volkswagen, BMW, Volvo и два Kia. Авто двигались со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова. Предварительная причина аварии — несоблюдение безопасной дистанции.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 28-летние водитель и пассажир VW. Их доставили в больницу для обследования.