Массовая авария на МКАД: столкнулись шесть авто

Массовая авария на МКАД: столкнулись шесть авто1
- 1.02.2024, 13:27
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Есть пострадавшие.
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 1 февраля на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.
По информации инспекторов, на 20-м километре внутреннего кольца столкнулись шесть автомобилей: Mercedes, Volkswagen, BMW, Volvo и два Kia. Авто двигались со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова. Предварительная причина аварии — несоблюдение безопасной дистанции.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 28-летние водитель и пассажир VW. Их доставили в больницу для обследования.