Дональд Туск: В ЕС устали не от Украины, а от Орбана 1.02.2024, 13:36

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Фота: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Премьер-министр Польши выступил на саммите по выделению Киеву 50 миллиардов евро.

В четверг, 1 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европейском Союзе нет усталости от Украины, однако есть усталость от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом, он сказал по прибытии на заседание Европейского совета, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я имею в виду, что проблем с так называемой усталостью от Украины точно нет. У нас сейчас усталость от Орбана в Брюсселе. Нам нужно решить так много проблем. Посмотрите на улицы не только в Брюсселе», — сказал он.

Туск также заявил о необходимости укрепить единство вокруг Украины, которая борется с российской агрессией.

«Я не могу понять, не могу принять эту очень странную и очень эгоистичную игру Виктора Орбана. И нет места компромиссу относительно наших принципов, таких как верховенство закона, и, конечно же, нет места компромиссу по вопросу Украины. И поэтому то, что мы можем предложить Виктору Орбану, как всегда, — это относиться к нему справедливо, в соответствии с нашими правилами и процедурами, и ничего больше», — сказал Туск.

В декабре Виктор Орбан заблокировал попытку ЕС направить помощь Украине. Тогда Орбан заявил, что готов снять свое вето только в том случае, если ЕС разблокирует свою собственную замороженную помощь Венгрии за нарушение правопорядка.

По данным Politico, в Евросоюзе готовы применить так называемый «ядерный вариант» и лишить Венгрию права голоса, если Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.