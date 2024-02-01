Белорусы сделали точную копию дома Шерлока Холмса 1 1.02.2024, 13:47

Только в 23 раза меньшую.

Как можно сделать детальную копию того, чего не существует в реальности? Как минимум — вдохновиться фильмом. Так и сделали Леша и Снежана, взяв за основу дом из советской экранизации Шерлока Холмса.

Повторяется все: от расцветки обоев до формы лестничных столбиков. На вопрос «сколько раз вы пересмотрели экранизацию?» авторам остается отвечать только «да», пишет Onliner.by.

Пара создает комнаты в рамке, а еще копии деревенских домов по фото: с интерьерами и без. Иногда вдохновляются и фильмами. Над особняком Шерлока начали работать с лета, но наиболее интенсивная часть процесса заняла три недели.

— Самое сложное — это спланировать. Когда мы работаем над проектом по фильмам или сериалам, у нас нет ничего, кроме видео. Только по нему мы определяем расположение, пропорции и размеры. Когда мы делаем копии существующих домов, нам могут прислать измерения, а мы их уже уменьшаем. А здесь все исключительно «на глаз».

Нужно весь интерьер подогнать под наш формат: одна сторона обзорная, без мебели. Продумать, как по всему руму пойдут провода, чтобы зажечь свет. Здесь мы делали и основной свет, и дополнительный, и огонь в камине, — рассказал Onlíner Алексей.

Авторы признаются, что часто им приходится делать больше, чем они сами от себя ожидали. Все детали изготавливаются вручную. Работают мастера без 3D-визуализации. Подходящие техники приходится пробовать снова и снова. Для дома Шерлока Холмса пришлось улучшить навыки работы с деревом, эпоксидной смолой и глиной. Для примера: изготовление всего одного столбика для лестницы занимает около 45 минут, а таких нужно было 18.

— Сейчас мы ничего не делаем по дедлайнам, так как это творчество. Невозможно предугадать, как пойдет процесс. Если вы когда-нибудь делали ремонт, то поймете, о чем мы. Неизвестно, сколько времени займет деталь, которую мы никогда раньше не делали. А такие детали есть в абсолютно каждой работе. Плюс мы занимаемся миниатюрой только в свободное время.