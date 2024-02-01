Евросоюз одобрил помощь Украине на 50 миллиардов евро 3 1.02.2024, 13:51

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Все 27 лидеров ЕС поддержали решение.

Лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

«Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины», - написал Мишель.

Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

«Мы знаем, что поставлено на карту», - добавил глава Евросовета.

50 млрд евро для Украины и вето Венгрии: предыстория

Следует напомнить, что в середине декабря 2023 года лидеры ЕС собирались на саммит, во время которого они одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, они рассматривали выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility. Впрочем, касательно финансирования положительного решения достичь не удалось из-за вето Венгрии. Европейские лидеры решили перенести этот вопрос на 1 февраля 2024 года.

Поскольку выделение Украине 50 млрд нуждается в консенсусе между всеми членами Евросовета, то венгерская сторона, пользуясь возможностью, выдвигала разные условия после которых она «готова идти на встречу». То премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС, то свой «механизм», а с последнего - чтобы части пакета на 50 млрд евро утверждались ежегодно.

Но накануне СМИ узнали, как лидеры ЕС могут обойти вето Венгрии. Reuters со ссылкой на последнюю версию итогов саммита писало, что европейские лидеры предложат ежегодные дебаты по пакету помощи Украине. Это, как отмечало издание, может не дать Будапешту ветировать деньги.

Что такое Ukraine Facility

В июне Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС на следующие четыре года на 66 млрд евро, из которых 50 млрд (в рамках Ukraine Facility) предусмотрены для финансовой поддержки Украины. Эту инициативу поддержал Европарламент.

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Эта программа будет поддерживать усилия по макрофинансовой стабильности, восстановлению и модернизации, одновременно реализуя ключевые реформы на пути вступления Украины в ЕС. А также переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приводится в соответствие с правилами и стандартами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро - Ukraine Facility - будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро займов. А как заявляла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, планируется покрыть до 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.