«Обезьяний хлеб»: как приготовить невероятно вкусное лакомство 1.02.2024, 13:55

Сладкая выпечка получила свое название из-за способа поедания.

Украинский шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного реалити «МастерШеф» Владимир Ярославский показал, как приготовить известный американский «Обезьяний хлеб» – сладкую выпечку с соленой карамелью и ароматной корицей.

«Обезьяний хлеб» получил свое название из-за способа поедания. Это лакомство нужно отщипывать кусочками и сразу бросать в рот. А вот кого озарила идея так назвать выпечку – точно не известно. Известно только одно – есть ее нужно быстро и с удовольствием.

Рецепт обезьяньего хлеба

Ингредиенты:

Тесто:

200 г молока

85 г масла 82.5%

2 яйца

500-550 г сильной муки (Caputo Rosso или Зернари Селект)

11 г сухих дрожжей или 30 г свежих

50 г сахара

щепотка соли

Специи и масло:

125 г масла 82.5%

1 ст. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

0.5 ч. л. молотого мускатного ореха

150 г сахара

50 г семян подсолнечника

100 г грецких орехов

150 г голубики и клюквы

Соленая карамель:

100 г масла 82.5%

150 г белого сахара

300 г сливок 30%

30 г молока

7-8 г соли

Приготовление:

Замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар, добавляем дрожжи и даем активироваться. Далее добавляем яйца, растопленное теплое масло, перемешиваем и замешиваем тесто. Даем ему подойти, смешиваем его, формируем маленькие шарики. Отдельно растапливаем сливочное масло – только немного, чтобы оно было чуть теплое. Сахар смешиваем со специями и добавляем семена подсолнечника. Обваливаем шарики в масле и сразу бросаем в смесь специй с сахаром, складываем в форму – или для кекса (чтобы отверстие было, тесто должно пропечься), или прямоугольную.

Пересыпаем тесто периодически орехами и голубиной. Их можно заменить тем, что есть у тебя дома.

Даем тесту подняться в 2,5-3 раза и выпекаем при 175 градусах примерно 40 минут. Проверяй готовность теста деревянной шпажкой.

Пока тесто готовится, делаем карамель (прибавляю к рецепту 50 грамм воды, чтобы была более жидкой). Сливочное масло и сахар помещаем в сотейник и ставим на большой огонь. Нагреваем, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Сначала смесь начинает пениться, затем масло и сахар расслаивается, затем начинает меняться цвет в сторону потемнения. На этом этапе будь осторожна – температуры высокие и смесь в сотейнике становится с виду очень жидкой.

Цвет постепенно становится карамельным (сразу как готовая ириска) и масло прямо почти все соединяется с сахаром. Вот здесь нужно правильно поймать и хороший насыщенный цвет, и не пережечь сахар. Помешиваем смесь достаточно интенсивно. Когда цвет уже желательный, в сотейник осторожно наливаем сливки с молоком. Здесь смесь кипит и пенится. Постоянно помешиваем, добавляем соль и варим смесь еще минут 5, чтобы и уварилась немного, и растопились все комочки. Горячую карамель процеживаем через сито. Накрываем пленкой прямо на карамель и охлаждаем!

Готовый «хлеб» вынимаем из духовки, даем немного постоять, затем переворачиваем и хорошо поливаем карамелью. Это просто невероятно вкусно!