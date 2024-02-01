Муж Симоньян «посягнул» на территории США 13 1.02.2024, 14:02

5,626

Пропагандист хочет провести «референдум».

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за рубежом, в частности на бывших территориях Российской империи и СССР. Это привлекло внимание россиян, которые начали утверждать, что сделал он это «специально из-за Аляски».

Если точнее, то для того, чтобы признать незаконной продажу Россией Аляски в 1867 году.

Эта информация заинтересовала пропагандистов, которые уже начали посягать на штат Соединенных Штатов, передает «24 Канал».

«Референдум» на Аляске

Муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян собрался «отобрать Аляску», решив провести там референдум. Все из-за того, что Госдеп США высмеял сообщение о том, что путинский режим пытается объявить незаконной продажу Российской империей региона Аляски Соединенным Штатам в XIX веке.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател отметил, что Владимир Путин не получит Аляску. Однако в России загорелись этой мыслью.

«Америка напугала саму себя Россией. Визит Путина в Анадырь (город на Чукотке – 24 Канал) оказался по своему эффекту похожим на палку, которую запихнули в муравейник. Стоило нашему президенту взглянуть на Аляску с берегов Чукотки, в Госдепе сразу зашевелились. Смешные... Их в случае чего разве кто-то будет спрашивать?», – заявил Кеосаян.

Пропагандист также добавил, что часть Калифорнии когда-то тоже была российской, поэтому может еще и ее удастся «получить обратно».

Кеосян, вероятнее всего, говорил о Форт-Росс, или же Крепость Росс, – бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Оно было основано русско-американской компанией для промысла и торговли пушниной в 1812 году. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

При этом Кеосаян наивно верит, что получит Россия обратно Аляску или нет – вообще не зависит от Соединенных Штатов.

«Мы со «своей» Аляской как-то сами разберемся. Получит Россия штат или нет – будут решать не в Госдепе США, а на российском референдуме», – заявил пропагандист.