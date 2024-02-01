Появились первые фото последствий удара по российской авиабазе «Бельбек» в Севастополе 4 1.02.2024, 14:10

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Техника оккупантов пылает.

В сети опубликовали кадры с последствиями удара по военному аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Севастополе (Крым). По сообщениям СМИ, там 31 января ракета поразила пункт связи.

Фото 1 февраля опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер». На них виден пожар, охвативший скопление техники.

«Вот так весело горела российская военная техника», – говорится в подписи к двум снимкам, которые паблик получил от подписчика.

Напомним, что днем в среду во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов – их слышали минимум в шести населенных пунктах. В сети утверждали, что полуостров атаковали «десятки ракет».

Во время этих событий в Севастополе разгорелся большой пожар в районе аэродрома «Бельбек». Впоследствии россияне заявили, что там были уничтожены их самолеты и живая сила. А на следующий день росСМИ уже писали о поражении пункта связи, подчиненного воинской части 80159 ВС РФ.

После оккупации Крыма в 2014 году страна-агрессор превратила международный аэропорт «Бельбек», обслуживавший Севастополь и другие города полуострова, в авиабазу Воздушно-космических сил РФ. С тех пор аэродром закрыт для гражданской авиации, оккупанты используют его в своих военных целях.