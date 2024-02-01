Стало известно, сколько белорусов в прошлом году отдохнули на Мальдивах 1.02.2024, 14:07

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Первую позицию по турпотоку заняли россияне.

Спрос на Мальдивские острова со стороны белорусских туристов за прошлый год вырос на 44,5% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

В прошлом году Мальдивы посетили 5900 белорусов, следует из статистики миграционной службы республики. Большинство выбирают для отдыха время с октября по март. Май–июнь — сезон дождей, но и это немногих отпугивает.

В январе первую позицию по турпотоку на Мальдивы заняли россияне (18,6 тысячи туристов). Далее следуют Италия (18,1 тысячи), Китай (16,5 тысячи) и Великобритания (14,6 тысячи).

Индия, которая лидировала в прошлогоднем рейтинге, опустилась на 5-е место (14 тыс.).