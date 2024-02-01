закрыть
1 февраля 2024, четверг, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько белорусов в прошлом году отдохнули на Мальдивах

  • 1.02.2024, 14:07
  • 1,294
Стало известно, сколько белорусов в прошлом году отдохнули на Мальдивах

Первую позицию по турпотоку заняли россияне.

Спрос на Мальдивские острова со стороны белорусских туристов за прошлый год вырос на 44,5% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

В прошлом году Мальдивы посетили 5900 белорусов, следует из статистики миграционной службы республики. Большинство выбирают для отдыха время с октября по март. Май–июнь — сезон дождей, но и это немногих отпугивает.

В январе первую позицию по турпотоку на Мальдивы заняли россияне (18,6 тысячи туристов). Далее следуют Италия (18,1 тысячи), Китай (16,5 тысячи) и Великобритания (14,6 тысячи).

Индия, которая лидировала в прошлогоднем рейтинге, опустилась на 5-е место (14 тыс.).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип