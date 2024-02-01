Будет позор и шельмование 4 Александр Невзоров

1.02.2024, 14:29

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Александр Невзоров

Этот момент неизбежен.

А ведь наступит тот день, когда схлопнется телевранье и правду о войне узнают миллионы вдов и матерей.

Сейчас они живут с лапшой на ушах. Но эта лапша не только свисает. Она, извиваясь, через глаза и уши залезает в мозг и наполняет черепа вдовиц.

Сейчас дамы веруют в то, что их

мужчины - «герои и защитники родины», да и сами они «почти героини» и объект поклонения.

Но близок день, когда придет боль прозрения.

Им объяснят, что их папы и супруги - оккупанты и убийцы, обычные военные преступники, о которых лучше поскорее забыть.

Они были убиты при попытке убийства и ограбления соседней мирной страны. Они - исполнители мерзкого преступления.

Выяснится, что никаких причин для этой войны, кроме галлюцинаций Путина не было.

Так что посмертные «ордена» мужей надо в «мешочек с камнем» - и в дачный сортир, так чтобы «никто никогда не нашел».

Да, и никаких выплат, разумеется, больше не будет. Будет позор и шельмование.

Этот момент неизбежен. Ложь не бывает вечной.

Вот тогда грянет боль и прозвучит хоровой вой одураченных теток. Эта истерика будет всероссийской и адской.

Четверть вдовиц «повредится в уме». Прочие раздавятся рухнувшим на них страшным знанием, (как немки в 1946) и будут тихо дотрюхивать свой век.

Александр Невзоров, «Телеграм»