Будет позор и шельмование4
- Александр Невзоров
- 1.02.2024, 14:29
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Этот момент неизбежен.
А ведь наступит тот день, когда схлопнется телевранье и правду о войне узнают миллионы вдов и матерей.
Сейчас они живут с лапшой на ушах. Но эта лапша не только свисает. Она, извиваясь, через глаза и уши залезает в мозг и наполняет черепа вдовиц.
Сейчас дамы веруют в то, что их
мужчины - «герои и защитники родины», да и сами они «почти героини» и объект поклонения.
Но близок день, когда придет боль прозрения.
Им объяснят, что их папы и супруги - оккупанты и убийцы, обычные военные преступники, о которых лучше поскорее забыть.
Они были убиты при попытке убийства и ограбления соседней мирной страны. Они - исполнители мерзкого преступления.
Выяснится, что никаких причин для этой войны, кроме галлюцинаций Путина не было.
Так что посмертные «ордена» мужей надо в «мешочек с камнем» - и в дачный сортир, так чтобы «никто никогда не нашел».
Да, и никаких выплат, разумеется, больше не будет. Будет позор и шельмование.
Этот момент неизбежен. Ложь не бывает вечной.
Вот тогда грянет боль и прозвучит хоровой вой одураченных теток. Эта истерика будет всероссийской и адской.
Четверть вдовиц «повредится в уме». Прочие раздавятся рухнувшим на них страшным знанием, (как немки в 1946) и будут тихо дотрюхивать свой век.
Александр Невзоров, «Телеграм»