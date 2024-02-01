Белорусы отказываются работать в колхозах 2 1.02.2024, 14:34

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Стало известно, сколько рабочих рук потеряло сельское хозяйство за год.

В агросекторе подвели кадровые итоги года и обнаружили, что сектор потерял 7,4 тыс. человек. На работу в течение 2023 года приняли 73,9 тыс. человек, а уволили 81,3 тыс. Об этом пишет ресурс Вanki24.

При этом соотношение принятых и уволенных работников сельского хозяйства в 2023 году составило 90,9%. И это соответствует аналогичному показателю по экономике в целом — те же 90,9%.

Показательна другая цифра. За 2023 год с предприятий отрасли за прогулы и другие нарушения дисциплины были уволены более 10 тысяч человек. Для сравнения: с предприятий всех сфер белорусской промышленности по такой же причине уволили не многим больше — 11,5 тыс. человек. Добавим, что отток кадров из промышленности составил 10,5 тыс. человек. Организации отрасли в прошлом году приняли на работу 140,5 тыс. человек, а уволили — 151 тыс. человек.