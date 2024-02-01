По «делу колл-центров» задержано более 50 человек 1 1.02.2024, 15:03

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Подозреваемые получали более миллиона долларов в месяц.

В Беларуси по «делу колл-центров» задержали более 50 человек. Из них 48 заключены под стражу. Им предъявлено обвинения в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц, рассказали на пресс-конференции МВД.

Среди задержанных – граждане Беларуси, России и Украины. Задержанные дали признательные показания. В ходе обысков изъята компьютерная техника, бухгалтерская документация, более 200 тысяч долларов, 12 дорогостоящих автомобилей на сумму более 200 тысяч долларов.

Один из лидеров группы находился в России. Там было задержано порядка шести человек, из которых некоторые арестованы.

Напомним, сегодня МВД сообщили пресечении деятельности мошеннических колл-центров. По версии следствия, центры работали с февраля 2020 года. Они проводили так называемые холодные звонки, предлагая гражданам разных стран, в том числе Беларуси, содействие в заработке на онлайн-инвестициях. Сообщалось, что подозреваемые получали более миллиона долларов в месяц.