«Живем хуже бомжей»: раненые оккупанты показали условия в своем полевом госпитале 3 1.02.2024, 15:10

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иллюстративное фото

Шокирующее видео.

Российские военные решили пожаловаться на условия в своем полевом госпитале на временно оккупированной части Херсонской области.

Видео по этому поводу они обнародовали в соцсетях, наивно полагая, что так называемому «глубинному народу», а тем более командованию ВС РФ, есть до них хоть какое-то дело.

Речь идет, в частности, об оккупантах из 144-й мотострелковой бригады, недовольных, что вместо коек их бросили на голые поддоны.

Кроме того, никаких медикаментов раненым россиянам никто не выдает, поэтому они просто валяются без какого-либо лечения в каком-то подвальном помещении.

«Вот в каких условиях нас лечат… Мы никому не нужны. Вот тако вот нас бросают. Мне уколы прописали, таблетки. А я лежу и ничего этого даже не видел. Живем хуже бомжей», — возмутились захватчики.