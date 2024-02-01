Вредят ли санкции простым белорусам и россиянам? 1.02.2024, 15:11

Эксперты дали неожиданный ответ.

Вредят ли санкции, введенные против режимов Путина и Лукашенко, простым белорусам и россиянам? На этот вопрос в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык. Сайт Charter97.org приводит самые интересные факты из работы аналитиков:

— Исследование Гутмана, Нойенкирха и Ноймайера 2019 года (Gutmann, Neuenkirch & Neumeier 2019) дает всесторонний эмпирический анализ последствий экономических санкций и предлагает интересное видение в отношении аргумента о том, что санкции оказывают общее неблагоприятное воздействие на экономику и местное население целевых стран. Исследование показывает, что экономические санкции не обязательно приводят к ухудшению гуманитарной ситуации в стране, против которой они направлены. Фактически они не находят подтверждения негативному воздействию санкций на экономическую ситуацию, политические и гражданские права или основные права человека.

Это исследование показывает, что воздействие санкций носит более дифференцированный и сложный характер, чем принято считать, и что санкции могут на самом деле оказывать положительное воздействие на местное население целевых стран.

Действительно, когда государство сталкивается со всеобъемлющими санкциями со стороны сплоченного международного сообщества, это может привести к усилению международного контроля и давления, улучшить ситуацию с правами человека.

Поэтому не следует отказываться от санкций как от инструмента обеспечения соблюдения норм международного права. Однако неоднозначная история их применения подчеркивает необходимость тщательной разработки как самих санкций, так и их применения, чтобы минимизировать неблагоприятные гуманитарные последствия и ликвидировать пробелы, открывающие пути нарушения или обхода санкций.

Это может включать в себя такие меры, как гуманитарные исключения, целевые санкции, направленные на физических и юридических лиц, ответственных за нарушения международного права, оценка для прогнозирования и смягчения потенциальных последствий санкций, а также ужесточение нормативного регулирования и усиление эффективности правоприменительной практики.

Чтобы улучшить использование целевых санкций в области прав человека или санкций Магнитского, как их часто называют, можно разработать подход, основанный на критериях, снижающих произвольный характер их введения и политизацию.

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