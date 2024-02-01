Уроженку Беларуси осудили на 13 лет за оправдание российской агрессии 1 1.02.2024, 15:31

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У женщины конфискуют все имущество.

Уроженка Беларуси осуждена на 13 лет заключения за оправдание агрессии России против Украины. Женщина работала судьей в крымском арбитражном суде, поддержала российскую оккупацию полуострова и добровольно получила гражданство РФ, сообщает «Радио Свобода».

Известно, что осужденная — уроженка Березы в Брестской области. Ее дело о государственной измене рассматривал один из районных судов Киева.

Выяснилось, что уголовное дело на женщину завели еще в 2016 году, но приговор вынесли только сейчас. У осужденной конфискуется все имущество.

В прошлом году стало известно, что в Украине за оправдание российской агрессии собираются судить 62-летнюю уроженку Беларуси (она из Кричевского района Могилевской области). Женщина была преподавательницей одного из вузов и во время удаленной лекции, которую она проводила через Zoom, допустила несколько высказываний об украинском руководстве и его политике. Один из студентов записал эту лекцию. Так и возникло уголовное дело. Были в Украине и другие дела, заведенные на уроженцев нашей страны. А СБУ разыскивает уроженку Витебска, гражданку Украины Галину Катющенко, которая проводила незаконный референдум о присоединении к России оккупированных территорий Запорожской области Украины.