Под Минском продается шикарный дом с баней и бассейном 1.02.2024, 15:45

Стоит как трешка.

В 25 километрах от Минска, рядом с МКАД-2, продается полностью благоустроенный коттедж со встроенным гаражом. Внутри есть все для комфортной загородной жизни — стильный интерьер, мебель, бытовая техника, сантехника. В гостиной расположен большой камин. На участке растут большие деревья, имеется уличный бассейн и деревянная банька. Стоимость не космическая — продается по цене трешки, пишет realt.by.

Деревня Ломшино расположена недалеко от съезда с МКАД-2 в сторону Родошковичей. Место перспективное и активно застраивается новыми домами. Изюминкой этого коттеджа является панорамный вид на лес и небольшую речку.

Фундамент под домом свайно-ростверковый с железобетонной плитой. Стены сложены из газосиликатных блоков, снаружи утеплены минватой 10 см и оштукатурены и готовы к нанесению любого декоративного покрытия.

На крыше смонтирована металлочерепица, своими формой и цветом она имитирует классическую керамическую черепицу. Под ней обустроена жилая мансарда, поэтому скаты крыши утеплены экологически-безопасным утеплителем из льна.

Перекрытия между этажами — по деревянным балкам. Окна установлены качественные — современные стеклопакеты в деревянных рамах. На входе — стильная дверь из массива с окошком.

Общая площадь — 171 м2. На первом этаже находятся большая гостиная с уютной зоной отдыха с камином, кухня-столовая, просторный холл, санузел, открытая терраса, котельная и гараж.

На полу уложена плитка и паркет. В санузле и холле полы с подогревом.

На второй этаж ведет деревянная лестница с удобным шагом и естественным светом.

Там расположились большая мастер-спальня с балконом и панорамным видом на участок, лес и речку, две спальни и еще одно помещение, которое можно оборудовать под кабинет, спальню или санузел.

Для отделки полов и потолка на мансарде использованы пробка и натуральное дерево. Мебель и техника входят в стоимость.

С коммуникациями все в полном порядке: подведен газ, электричество 380 В, вода из собственной скважины (66 метров глубиной) с системой очистки, канализация местная — септик.

Участок большой — 25 соток. Территория огорожена и благоустроена. Организованы дорожки и парковка из плитки, сделан дренаж и ливневая канализация. Возле дома растут большие клены и ясени, высажен сад. Имеется площадка под барбекю.

В конце участка построена деревянная баня с керамической черепицей на крыше. К ней подведены вода и электричество, сделана отдельная канализация. Рядом — открытый уличный бассейн.

Стоимость этого всего — 148 000 долларов, но владелец обещает торг, а также рассмотрит варианты обмена на квартиру.