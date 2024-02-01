В Аргентине задержали сына олигарха из РФ 1.02.2024, 15:49

Он обманом хотел сохранить контроль над Львовским автозаводом.

На основании собранных Государственным бюро расследований Украины доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В бюро напомнили, что в июле 2022 года сообщили о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

«Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец – гражданин РФ Игорь Чуркин – потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком», – отметили в ГБР.

Отмечается, что подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении.

«Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество», – добавили в ГБР.