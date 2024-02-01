закрыть
1 февраля 2024, четверг, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Аргентине задержали сына олигарха из РФ

  • 1.02.2024, 15:49
В Аргентине задержали сына олигарха из РФ

Он обманом хотел сохранить контроль над Львовским автозаводом.

На основании собранных Государственным бюро расследований Украины доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В бюро напомнили, что в июле 2022 года сообщили о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

«Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец – гражданин РФ Игорь Чуркин – потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком», – отметили в ГБР.

Отмечается, что подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении.

«Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество», – добавили в ГБР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип