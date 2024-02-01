Удар по авиабазе «Бельбек»: часть берега рядом со взлетной полосой обрушилась в море 3 1.02.2024, 16:02

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Появились снимки уничтоженного там комплекса противовоздушной обороны РФ.

Удар по аэродрому «Бельбек» возле временно оккупированного РФ Севастополя был настолько мощным, что часть отвесной береговой линии рядом со взлетной полосой обрушилась в море.

Об этом со ссылкой на свои источники на полуострове сообщил отслеживающий ситуацию Telegram-канал «Крымский ветер».

«От взрывной волны после удара по аэродрому Бельбек откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Уничтожена РЛС, также попали по автопарку», — говорится в сообщении.

И хотя каких-либо фото или видео, подтверждающих разрушение береговой линии пока нет, в соцсетях уже появились снимки уничтоженного там комплекса противовоздушной обороны.