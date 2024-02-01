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Удар по авиабазе «Бельбек»: часть берега рядом со взлетной полосой обрушилась в море

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  • 1.02.2024, 16:02
  • 6,310
Удар по авиабазе «Бельбек»: часть берега рядом со взлетной полосой обрушилась в море

Появились снимки уничтоженного там комплекса противовоздушной обороны РФ.

Удар по аэродрому «Бельбек» возле временно оккупированного РФ Севастополя был настолько мощным, что часть отвесной береговой линии рядом со взлетной полосой обрушилась в море.

Об этом со ссылкой на свои источники на полуострове сообщил отслеживающий ситуацию Telegram-канал «Крымский ветер».

«От взрывной волны после удара по аэродрому Бельбек откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Уничтожена РЛС, также попали по автопарку», — говорится в сообщении.

И хотя каких-либо фото или видео, подтверждающих разрушение береговой линии пока нет, в соцсетях уже появились снимки уничтоженного там комплекса противовоздушной обороны.

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