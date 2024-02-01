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Перестали ходить автобусы из Барановичей в Вильнюс

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  • 1.02.2024, 16:13
  • 3,146
Перестали ходить автобусы из Барановичей в Вильнюс

Что случилось?

Читательница BAR24 написала в соцсетях, что автобусы в Вильнюс перестали ходить с 1 февраля.

«У меня муж ездит данным автобусом. Нам нужно было вчера билет купить на февраль. И мы не смогли. Я позвонила в автопарк, мне сказали, что рейса вообще нет с 1 февраля. Что не одобрили въезд, но идут переговоры», – написала горожанка.

При этом никакой официальной информации от автопарка об отмене или приостановке рейсов на Вильнюс не было.

Вместе с тем, из расписания международных рейсов с сайта автопарка автобус Барановичи-Вильнюс действительно исчез.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты позвонили в справочную автовокзала. Там сообщили, что рейсы на Вильнюс «временно приостановлены». Как надолго и когда их возобновят, не известно.

«Звоните», – резюмировали в справочной службе.

Автобус по маршруту Барановичи-Вильнюс отправлялся от автовокзала каждое утро. С 1 февраля должно было измениться расписание автобуса. Однако пот итогу этот маршрут вовсе исчез из списка междугородных перевозок.

На данный момент на сайте автопарка остался единственный международный маршрут Минск-Барановичи-Варшава.

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