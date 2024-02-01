Видео разгрома бронеколонны оккупантов довело военкоров в РФ до истерики 5 1.02.2024, 16:21

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Россияне даже не успели вступить в бой.

Российские военные пропагандисты потрясены видео разгрома танковой колонны ВС РФ под Новомихайловкой, которое появилось сегодня с утра в Интернете.

ВСУ устроили эпичный разгром россиянам на подходе к населенному пункту, при этом подразделения ВС РФ даже не успели вступить в бой, пишет dialog.ua. Провал обернулся тяжелыми потерями россиян в технике и живой силе. За два с половиной часа ВСУ поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП, которые пытались наступать в сторону украинских позиций.

Z-военкоры возмущаются низкому уровню планирования боевых операций, а также отсутствию комплексов РЭБ.

«Горько смотреть!» - комментируют видео российский военкор Калашников.

«Как можно позволять себе терять столько техники за день, столько людей», - пишет военкор роман Савоньков.

«Это просто кошмар. Российская армия продолжает нести тяжелые потери, и это только вопрос времени, когда она будет полностью истощена», - пишут россияне в комментариях.

Российские Z-военблогеры, которые обычно оправдывают действия российской армии, в этот раз не смогли найти слов, критикуя разгром.

And video of that failed Russian assault after successive FPV strikes on Russian tanks, BMPs, and MT-LB by Ukraine’s Shadow unit and 72nd Mechanized Brigade. H/t @moklasen https://t.co/TF4DpDvVQT https://t.co/TYijvUxwvJ pic.twitter.com/aGK2PP502V — Rob Lee (@RALee85) January 31, 2024