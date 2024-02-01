Предприятия Гомельщины не смогли найти альтернативу рынкам, закрытым после введения «военных» санкций 1.02.2024, 16:43

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«Отрицательный рост» внешнеторгового баланса региона поставил рекорд.

Белстат опубликовал официальный статистический бюллетень по итогам социально-экономического развития Гомельской области за 2023 год, из которого стали известны масштабы падения внешнеторгового оборота, отмечает «Флагшток».

Общий объем внешнеторгового оборота товарами по итогам 11 месяцев 2023 года сократился до 7 858 млн USD. По сравнению с 2021 годом падение внешнеторгового оборота товарами составило 26%. Последний раз столь малый объем внешнеторговых сделок фиксировался в 2017 году.

Объем экспорта за пределы стран СНГ сократился до исторического минимума — 420,5 млн USD. Это в 6 раз меньше, чем было в 2021 году до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В то же время импортные поставки в Гомельскую области за последний год увеличились с обоих направлений. Причем импорт из стран вне СНГ впервые превышает экспорт в этом направлении. В результате отрицательное сальдо внешней торговли достигло 1 218,5 млн USD. Это худший показатель за последние пять лет.

Внешнеторговый оборот услугами за последний год сократился более чем на четверть.

Внешний оборот услугами со странами вне СНГ впервые с начала XXI века опустился ниже 100 млн USD. Причем снижение объема поставок наблюдается и по экспорту, и по импорту.

Экспорт услуг в страны СНГ в 2023 году сократился на 31,1%, в то время как импорт, наоборот, увеличился на 9,9%. В результате сальдо внешней торговли услугами также стало антирекордным для XXI века, составив всего 138,1 млн USD.

Таким образом, поиск альтернативных рынков сбыта в 2023 году не принёс успеха. На фоне потери европейского рынка происходит сокращение объема поставок продукции и в страны СНГ. Это говорит о том, что полноценной замены европейского рынка сбыта не произошло. Дополнительные проблемы создает рост дебиторской задолженности, который сопровождает поиск новых покупателей.