Скрепное негодование 2 Андрей Окунь

1.02.2024, 16:50

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Андрей Окунь

Россия полна ненадежных кадров.

Наблюдаю за пропагандистами, которые никак не могут успокоиться из-за фильма «Мастер и Маргарита». Думается мне, ещё немного и охранота вспомнит, что присмотреться стоит не только к современному режиссёру, но и к самому Булгакову. Ведь не просто так его не печатали в Советском Союзе, значит было за что! А роман «Мастер и Маргарита» и вовсе был запрещён.

Как бы на этой волне «патриотического» негодования у нас снова не начали запрещать всяких ненадёжных кадров, например, Ахматову или там Набокова. Вспомните, что написал Набоков? Правильно, самую педофильскую книгу «Лолита»! Воистину, такая литература не может распространяться в стране, защищающей традиционные ценности. Короче обалдеть можно. Но самое дикое, что ведь реально могут запретить.

Андрей Окунь, Telegram