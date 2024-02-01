На литовской границе разрезали очередное белорусское легковое автомобилей 1.02.2024, 16:55

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Что они обнаружили?

В литовском «Райгардасе» (со стороны Беларуси это «Привалка») таможенники нашли контрабанду сигарет и снова разрезали автомобиль. Гражданин Беларуси въехал в Литву на легковом авто. Он заявил, что не перевозит запрещенные, ограниченные или облагаемые налогом товары и предметы.

Однако при таможенном досмотре в различных местах автомобиля: под передней панелью, под ногами водителя и пассажира, в специально оборудованных тайниках – были обнаружены сигареты.

Как сообщили в литовской таможне, в последнее время таможенникам часто приходится брать в руки электропилы, чтобы добраться до сигарет в тайниках.

На этот раз пришлось разрезать пол-автомобиля. Оказалось, что всего в тайниках спрятали 195 пачек сигарет с белорусскими акцизами.

Сигареты и автомобиль таможенники задержали, а на нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Такая контрабанда наказывается штрафом, конфискацией незаконно перевезенных табачных изделий и автомобиля.