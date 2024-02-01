Музыкант группы «Би-2»: Спасибо Израилю! 1.02.2024, 17:02

Коллективу грозила депортация в РФ.

Утром в четверг шесть музыкантов группы «Би-2» прибыли в Израиль рейсом из Бангкока. В аэропорту «Бен-Гурион» их встречал Егор Бортник (Лева Би-2), прилетевший из Таиланда днем ранее. Он поблагодарил Израиль за помощь его коллегам, которым грозила депортация в Россию, пишут «Детали».

Комментируя ситуацию с арестом рок-группы в Таиланде, Лева Би-2 сказал, что, по его информации, на них поступил «специальный заказ» для экстрадиции в Россию.

«Я понимаю, что эта операция, видимо, была продумана заранее, и, к сожалению, они нашли слабое звено, которое от нас не зависит, – говорит Лева. – Огромное спасибо Израилю за то, что помогли не только участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым грозила опасность в России».

СМИ сообщали, что Егор Бортник – единственный из «Би-2» въехал в Таиланд по израильскому паспорту. Вероятно, именно по этой причине местные власти были вынуждены дать разрешение на его депортацию в Израиль в первую очередь. Остальные шесть музыкантов прибыли в Таиланд по российским паспортам, хотя некоторые из них имеют гражданство других стран.

Группа «Би-2» опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором поблагодарила главу МИД Израиля Исраэля Каца и посольство Израиля в Таиланде, а также представительства Великобритании и США, ряд дипломатов и организаций. Особую благодарность группа выразила консулу Израиля в Таиланде Эли Снэ. Отдельное спасибо музыканты сказали Ирине Невзлиной и председателю комиссии кнессета по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну.

B операции по вызволению группы из таиландской тюрьмы, в которую музыканты попали под давлением России, потребовалась помощь многих дипломатов и организаций.

Сообщается. что, когда после давления израильских и иностранных дипломатов было получено разрешение на депортацию шестерых участников группы в Израиль, выяснилось, что на ближайший рейс осталось всего три билета. Пришлось обращаться к израильтянам в Таиланде, чтобы они уступили свои билеты троим музыкантам. Если бы трое музыкантов остались в Таиланде еще на сутки, российское консульство могло придумать какой-нибудь дополнительный повод, чтобы потребовать от местной миграционной службы депортировать их в Россию.

Отметим, что солисты известной рок-группы «Би-2» — родом из Бобруйска.