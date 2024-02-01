Циклон Маргрит и антициклон Франк придут в Беларусь одновременно 2 1.02.2024, 17:09

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Синоптики рассказали, каких «сюрпризов» ждать.

Погодная ситуация на грани приличий, уведите детей. В районе Испании расположился антициклон Франк. В центре у него находится столб атмосферного давления высотой 1040 гектопаскалей. А из окрестностей Исландии стартует циклон по имени Маргрит — там всего 740 гПа. Порядочная яма. И персонажи нашего романа сложными галсами придвигаются друг к другу. Смычку ждем завтра, Белгидромет предполагает много страсти, пишет onliner.by.

Объятия Франка и Маргрит широки, простираются дугой от запада Франции до Кольского полуострова. В том числе этот фронт проходит через Беларусь. Разница давлений обеспечит нам в четверг ветреную погоду, которая продлится до конца недели. Синоптики прогнозируют ветер до 18 метров в секунду, сильнее всего — на севере. Пока не объявляли штормовых предупреждений, но посмотрим, как будут складываться отношения этих двоих.

Осадки — в основном снег, иногда с дождем — тоже предусмотрены. Но там, где снегу удастся выпасть, шансов у него немного. Температура в ближайшие дни благодаря разгоряченному Франку может превышать норму местами на 7 градусов. Ночами ждем небольшие колебания вокруг ноля, днем до 7 тепла, а на юго-западе — до 9. Соответственно — квашня.

Меж тем над Исландией уж зреет следующий циклон, который намерен поискать приключений на юго-востоке. Нас тоже зацепит. Будущее выглядит ветрено.