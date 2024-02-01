Белорусские биатлонисты раскритиковали Россию 4 1.02.2024, 17:32

1,762

Антон Смольский

«Долго мурыжили».

Белорусские биатлонисты собираются выступить на зимней Спартакиаде, которая пройдет с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). Но Россия решила допустить белорусов лишь сегодня, 1 февраля, что не понравилось нашим спортсменам, сообщает «Матч ТВ».

«Хотел бы начать с критики: дотянули до того момента, что у нас возникли определенные сложности с отменой сбора, который у нас был запланирован [в эти даты]. Получается, пришлось заново бронировать билеты на самолет в Златоуст. И сделать это было очень сложно, потому что в некоторые даты вообще все забито — не было мест. Проблема именно в этом, что получилось так спонтанно и незапланированно. Начиная с лета нам говорили, что мы не едем. Не вижу проблем в физической форме, потому что мы готовы в любом случае соревноваться, побеждать. Проблем с подготовкой нет, сложности только в логистике», — заявил серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский.

Ему вторил и партнер по команде Дмитрий Лазовский:

— Конечно, здорово приехать сюда и посоревноваться, но непонятно, почему нас так долго мурыжили? А так мы рады, что будем здесь участвовать. Все классно, новое место.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине белорусские биатлонисты отстранены от выступления на международной арене. Самые престижные старты (чемпионаты мира, этапы Кубка мира) проходят без белорусов. Теперь они соревнуются исключительно между собой или с россиянами.