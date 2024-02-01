Украинские воины 63-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90 и миномет 1.02.2024, 17:55

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Танк сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате был уничтожен вражеские танк Т-90 «Владимир» и 120-мм миномет.

Видео ударов по российской военной технике опубликовала пресс-служба 63-й ОМБр в четверг, 1 февраля. По словам военных, вражеский танк сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

«Танк Т-90 не частый гость в наших краях. Поэтому 63 бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а потом добила дроном во время эвакуации. Всегда рады видеть!» – пошутили защитники.

Кроме того, в бригаде рассказали, что обезвредили российский миномет.

«Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам – постарались пилоты РУБАК 63 бригады», – говорится в сообщении.