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Украинские воины 63-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90 и миномет

  • 1.02.2024, 17:55
  • 1,346
Украинские воины 63-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90 и миномет

Танк сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате был уничтожен вражеские танк Т-90 «Владимир» и 120-мм миномет.

Видео ударов по российской военной технике опубликовала пресс-служба 63-й ОМБр в четверг, 1 февраля. По словам военных, вражеский танк сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

«Танк Т-90 не частый гость в наших краях. Поэтому 63 бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а потом добила дроном во время эвакуации. Всегда рады видеть!» – пошутили защитники.

Кроме того, в бригаде рассказали, что обезвредили российский миномет.

«Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам – постарались пилоты РУБАК 63 бригады», – говорится в сообщении.

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