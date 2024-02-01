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ГУР прокомментировало информацию о выезде Арестовича из Украины

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  • 1.02.2024, 18:10
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ГУР прокомментировало информацию о выезде Арестовича из Украины

Украинская разведка ответила на сообщения в СМИ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не давало разрешения на пересечение государственной границы лицу по имени Алексей Арестович. Он не получал от ведомства ни писем, ни каких-либо других документов для выезда из Украины.

Соответствующее заявление опубликовали в Facebook ГУР МОУ. Так, пресс-служба управления прокомментировала сообщение, ранее распространенное изданием NGL.media. Данная информация не соответствует действительности.

В ГУР призвали представителей медиа тщательно проверять информацию, прежде чем ее распространять.

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