Житель Барановичей избил врачей скорой помощи, приехавших на вызов 1.02.2024, 18:18

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Медики должны были оказать помощь его матери.

В Барановичах пьяный мужчина избил врачей скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

В сообщении сказано, что 13 ноября 2023 года бригада скорой медпомощи приехала по вызову в квартиру, где проживает 32-летний житель Барановичей, чтобы оказать помощь его матери.

Находившийся дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина без причины ударил врача скорой помощи кулаком в грудь. Медики попытались пресечь противоправные действия, однако фигурант ударил фельдшера в лицо, а санитару нанес удар по плечу.

По данным пресс-службы, подозреваемый ранее был судим. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса за хулиганство. Он заключен под стражу.