Россияне огромным штурмом пошли на Крынки 1 1.02.2024, 18:28

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ВСУ держат плацдарм сверхвысокой ценой.

Вооруженные силы Украины удерживают позиции на левом берегу Днепра сверхвысокой ценой. Оккупанты постоянно атакуют вблизи Крынок, но украинские военные успешно отбивают их и удерживают позиции. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телеканнала «Эспрессо».

«ВСУ продолжают держать плацдарм на левом берегу Днепра. Оккупанты ежедневно атакуют Крынки, ежедневно враг осуществляет большое количество попыток атак на левом берегу. Но ВСУ отражают все вражеские атаки и позиции удерживаются. У Антоновского автомобильного моста, в районе дач, Силы обороны также держат позиции», - отметил Хлань.

Депутат подчеркнул, что плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра является неприятной темой для оккупантов. Они воздерживаются от публичного обсуждения этого вопроса.

«Левобережный плацдарм является болезненной темой оккупантов, с точки зрения той пропагандистской машины, которую россияне раскрутили на левобережной части Херсонщины. Даже российские военные, которые сначала показывали, что происходит на левом берегу и освещали то, что ВСУ удерживают плацдарм, и даже расширяют его, уже молчат. Оккупанты считают, что ничего страшного не происходит. Понимаем, что удержание этих позиций дается ВСУ сверхвысокой ценой. И это героическая задача, которую выполняют украинские защитники на левом берегу Днепра», - добавил Хлань.