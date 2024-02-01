Режимы Путина и Лукашенко договорились об общих учебниках истории для школ и вузов 10 1.02.2024, 18:54

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Об этом сообщил посол РФ Грызлов.

Режимы Путина и Лукашенко договорились о создании единых учебников по истории для школ и вузов. Об этом на заседании программной комиссии «Единой России» заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

«На прошлой неделе [в Минске] состоялось очень важное событие, касающееся подписания документов о создании российско-белjрусской комиссии по истории. Две составляющие: это наша российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента [РФ Владимир] Мединский, и, соответственно, республиканский совет по исторической политике, который возглавляет руководитель администрации президента Республики Беларусь [Игорь Сергеенко]. Важно, что мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории как для школ, так и для вузов», – сказал Грызлов.

По его словам, «эта тема очень важна, потому что до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий и в истории Советского Союза, и в истории еще Российской империи».

«И сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события рассматривать с единой точки зрения», – заявил он.