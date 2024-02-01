МИД РФ обвинил США в размещении российского ядерного оружия в Беларуси 4 1.02.2024, 19:05

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Путин объявил о намерении разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси в марте 2023 года.

Россия была вынуждена разместить свое ядерное оружие в Беларуси, чтобы противостоять «все более агрессивной и угрожающей деятельности Североатлантического альянса во главе с США», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, страны НАТО нацелились на «нанесение России стратегического поражения», что вызвало ответную реакцию Москвы и ее союзника.

«Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная: мы проявляем максимальную ответственность», — отметил Рябков.

Он пояснил, что Россия и Беларусь действуют «в рамках единого союзного государства, имеющего общее пространство безопасности», тогда как «совместные ядерные миссии НАТО проводятся на территориях и в воздушных пространствах» стран, которые «объявили себя безъядерными». Рябков утверждает, что западный блок хочет «перенести эту практику на Азиатско-Тихоокеанский регион».

«Вот это умножение ядерных альянсов или квази-альянсов во многих точках мира — это отражение агрессивного стержня, враждебного мирному развитию тех стран, которые выступают за равноправие и взаимоуважение», — подчеркнул замминистра.

Рябков также заверил, что Россия не планирует размещать свое ядерное оружие в других «дружественных» странах, в том числе в Латинской Америке. Ранее с таким предложением выступили в Госдуме, отметив, что пусковые установки следует расположить «поближе к США», а именно на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

Президент РФ Владимир Путин объявил о намерении разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси в марте 2023 года. Он объяснил это политикой США, которые отправили свои ядерные боеголовки в Германию, Турцию, Нидерланды, Италию и другие страны в Европе.

«Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и обучим военных, как США в Европе», — подчеркнул Путин. После этого российское ТЯО в соседней стране было придвинуто к западным границам. При этом решение о его применении до сих пор оставалось за Москвой.

27 января этого года стало известно, что США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию на фоне возросшей угрозы со стороны России. Боеголовки разместят на базе Лейкенхит, куда их доставят впервые за 15 лет. В 2008 году Вашингтон вывез ядерные ракеты из Великобритании, посчитав, что риск холодной войны с Москвой снизился.