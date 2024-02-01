Reuters: Российские поставки нефти в Индию продолжают снижаться 1 1.02.2024, 19:17

Из-за западных санкций.

Импорт сырой нефти в Индию от России падает второй месяц подряд до самого низкого уровня за год. Причиной этого стали санкции стран Запада.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти увеличил импорт иракской нефти, чтобы компенсировать падение импорта российской нефти.

Импорт из России снизился на 4,2% до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Данные агентства по отслеживанию судов Vortexa показали снижение добычи на 9% до 1,2 млн баррелей в сутки.

«Уменьшение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной нефтью, недавние санкции США в отношении судовладельцев, которые перевозят российскую нефть выше ценового предела, а также рост танкерных премий в результате атак в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы», - сказала руководитель отдела анализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе Vortexa Серена Хуанг.

Хуанг добавила, что импорт российской нефти в Индию может еще больше сократиться в ближайшие месяцы.

В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти из России, которую продавали со скидкой после того, как западные страны прекратили импорт после вторжения РФ в Украину.

Однако в декабре Вашингтон ввел санкции в отношении судов и операторов судов, которые перевозят российскую нефть, продаваемую по цене выше 60 долларов за баррель. Банкам и поставщикам услуг было предложено следить за тем, чтобы грузы не нарушали ценовой границы.

Из-за санкций несколько танкеров, которые должны были доставлять сырую нефть «Сокол» в Индию, были направлены в другую сторону.