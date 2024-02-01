В Витебске подорвали насосную станцию

В Витебске подорвали насосную станцию3
- 1.02.2024, 19:22
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Видео.
Сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали недействующую насосную станцию в Витебске. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал МЧС.
«Работники ПАСО «Витязь» не перестают удивлять мастерством во взрывотехническом деле. В этот раз под раздачу попала неэксплуатируемая насосная станция в Витебске», — так подписаны кадры.
В МЧС пояснили, что станцию пришлось взорвать, чтобы ослабить строительные конструкции здания, затем его снесут при помощи техники.