В Витебске подорвали насосную станцию 3 1.02.2024, 19:22

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Видео.

Сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали недействующую насосную станцию в Витебске. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал МЧС.

«Работники ПАСО «Витязь» не перестают удивлять мастерством во взрывотехническом деле. В этот раз под раздачу попала неэксплуатируемая насосная станция в Витебске», — так подписаны кадры.

В МЧС пояснили, что станцию пришлось взорвать, чтобы ослабить строительные конструкции здания, затем его снесут при помощи техники.