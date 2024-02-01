Visa позволила выводить криптовалюту на дебетовые карты в 145 странах 2 1.02.2024, 19:38

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Конвертировать свои криптовалютные активы в бумажные валюты можно будет за 30 минут или быстрее.

Одна из крупнейших мировых платежных систем Visa позволила выводить криптовалюту на дебетовые карты. Это стало возможным в сотрудничестве с Transak, ведущим поставщиком платежной инфраструктуры для криптовалют и NFT, говорится на сайте Transak.

Пользователи Visa в более чем 145 странах смогут конвертировать свои криптовалютные активы в местные бумажные валюты. Для вывода средств нужно будет пользоваться Visa Direct.

«Предоставляя возможность снять средства с карты в режиме реального времени через Visa Direct, Transak [...] упрощает конвертацию криптовалютных балансов в фиатные деньги, которые можно потратить более чем в 130 млн торговых точек, где работает Visa», – сказала руководительница отдела Visa Direct в Северной Америке Янилса Гонсалес-Оре.

Это означает, что деньги можно перевести за 30 минут или быстрее, что является существенным преимуществом перед традиционными банковскими методами, которые могут длиться несколько дней.

Особенно это ускорит конвертацию и перевод средств за границу.

Transak поддерживает более 40 криптовалют, а также присутствует более чем в 350 криптовалютных кошельках Web3 и играх, таких как MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands и Decentraland.