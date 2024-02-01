Бутусов: Вызывает восхищение грамотно выбранная тактика атаки командирами Group 13 6 Юрий Бутусов

1.02.2024, 19:44

5,338

Впервые в истории мировых войн в результате удара морских дронов уничтожен боевой корабль, находившийся на ходу в полной боевой готовности.

Впервые в истории мировых войн в результате группового удара морских дронов, наводившихся через космический сателлит, уничтожен боевой корабль, находившийся на ходу в открытом море в полной боевой готовности.

1 февраля 2024 года морские дроны подразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский ракетный катер проекта 12411 в Черном море возле защищенной военно-морской базы на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Ракетный катер проекта 12411, водоизмещением до 500 т, с экипажем в 40 человек, вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит» П-270.

Судя по видео, группа в составе по меньшей мере пяти морских дронов ГУР МОУ последовательно один за другим атаковали ракетный катер, очевидно, осуществлявший боевое патрулирование и оборону базы. Следует отметить, что разведка россиян подход дронов не заметила.

Экипаж ракетного катера – по данным ГУР, это был «Ивановец» – судя по видео, заметил приближение дронов визуально только перед самой атакой. Катер в момент атаки был на ходу и мог маневрировать. Ракетный катер может развить скорость более 30 узлов и просто уйти от дронов. Но набрать скорость «Ивановец» не успел.

Носовая 76-мм зенитно-артиллерийская установка АК-176, как видно, находилась в походном положении, то есть не включалась и огонь не открыла. Также не заметно, чтобы россияне успели привести в бой две 30 мм зенитно-артиллерийские установки АК-630, которые способны вести плотный огонь по движущимся целям на ближних расстояниях.

Но, очевидно, по дронам был открыт пулеметно-автоматный огонь с близкого расстояния очередной вахтой. Однако из-за малых габаритов, скорости и маневрирования дронов россиянам их поразить не удалось.

Вызывает восхищение грамотно выбранная тактика атаки командирами Group 13 – первый дрон ударил в корму катеру с правого борта для того чтобы вывести из строя винты. Катер не смог развить полную скорость, но не остановился. Тогда второй дрон тоже поразил винты, но уже с левого борта.

Этими двумя ударами катер был надежно лишен хода и маневра. После чего корабль грамотно добили. Третий дрон ударил в середину корпуса под ракетными установками «Москит» и вызвал большую пробоину в левом борту. Видео с этого дрона не показано.

Но результаты попадания видны с камеры четвертого дрона, который оператор направил прямо в воронку от третьего дрона в то же место.

Взрыв от четвертого дрона стал для корабля роковым. В результате удара сдетонировали четыре ракеты «Москит», полная масса которых составляет четыре тонны каждая. Ракетный катер «Ивановец» буквально разлетелся на куски, шансов для спасения экипажа почти не было.

Блестящий успех украинских воинов, командование и операторы Group 13 ГУР МО показали высокий уровень разведки, планирования, подготовки и управления операцией. Тактика атаки заслуживает изучения как образец.

Стоит отметить, что целью атаки было не поражение, а именно полное уничтожение корабля, поэтому была командирована целая группа дронов для надежного выполнения задачи, что позволило нанести врагу максимальные потери.

Юрий Бутусов, Facebook