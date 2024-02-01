В Варшаве открывается книжный магазин «Кнігаўка» 1.02.2024, 19:54

В Минске магазин смог проработать только один день.

В Варшаве открывается книжный магазин «Кнігаўка», куда можно будет прийти и купить на месте понравившиеся белорусские книги. Об этом сообщает издатель Андрей Янушкевич.

Книжный магазин планируется открыть к 6 февраля — в этот день издательству «Янушкевич» исполнится 10 лет.

Кроме самого Янушкевича в магазине «Кнігаўка» будет работать Наста Карнацкая, которая работала и в минском книжном магазине. «Помните, как эти два человека работали в минском книжном магазине «Кнігаўка», который продержался менее суток? Обещаем, что варшавская «Кнігаўка» будет работать минимум в 365 раз больше», — пишет Янушкевич.

Ранее издательство «Янушкевич» открыло в Польше онлайн-книжный магазин.

В Минске книжный магазин «Кнігаўка» открылся в мае 2022 года, но смог проработать только один день. Сперва туда пришли госпропагандисты, а за ними появились силовики. Сотрудников книжного магазина забрали на «сутки», а в изданиях стали выискивать «экстремизм».