Россия потеряла треть экспорта бензина после ударов Украины по крупным НПЗ 2 1.02.2024, 20:30

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В январе дроны по меньшей мере шесть атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Налеты украинских беспилотников, которые в январе по меньшей мере шесть атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры России, ударили по экспорту крупных нефтяных компаний.

По итогам первого месяца 2024 года российский нефтяники сократили вывоз за рубеж бензина на 37%, отчиталось Минэнерго РФ. Продажи дизельного топлива — крупнейшей статьи экспорта нефтепродуктов — схлопнулись на 23%. Сокращение экспорта стало результатом «внеплановых ремонтов» на нефтеперерабатывающих заводах и необходимостью снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве.

В середине января украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Ленинградской области, принадлежащую «Роснефти» нефтебазу в Брянской области, а 21 января нанесли удар по терминалу «Новатэка» в Усть-Луге — одном из крупнейших российских портов на Балтийском море.

25 января БПЛА поразили Туапсинский НПЗ «Роснефти» — единственный на черноморском побережье России и входящий в топ-10 крупнейших в стране. На заводе, который ежегодно перерабатывает почти 10 млн тонн нефти, сгорела вакуумная установка, из-за чего производство пришлось остановить. Утром 29 января в Ярославле беспилотник самолетного типа упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС».

Минэнерго заверяет, что проблем со снабжением внутреннего рынка нет и не будет: отгрузки бензина в январе увеличились на 7%, а дизельного топлива — на 17%. Кроме того, сформированы запасы: по автомобильным бензинам — 1,9 миллиона тонн, по дизельному топливу — 3,9 миллиона тонн, подчеркивает ведомство.

Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, «неудобство может превратиться в проблему», считает приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко. Он отметил, что НПЗ «важны для экономики и для ведения войны — автомобили и грузовики, трактора и комбайны, танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дизтопливом и керосином, а не сырой нефтью».

По словам Вакуленко, из-за санкций ремонт оборудования, вышедшего из строя в результате атак, потребует куда больше времени и сил, что может подорвать способность России обеспечивать армию и критически важные отрасли.

«Россия пыталась добиться чего-то подобного, атакуя украинскую электроэнергетику зимой 2022–2023 годов. Целью были уязвимые трансформаторы украинских электростанций в расчете, что Украина не сможет достаточно быстро ремонтировать и заменять их. <…> Теперь настал черед России оказаться целью подобных атак», — констатировал эксперт.