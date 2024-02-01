В 2023 году более 59 тысяч белорусов получили польский ВНЖ 1 1.02.2024, 20:37

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В предоставлении временного ВНЖ было отказано почти 14% заявителей из Беларуси.

В 2023 году более 59 тысяч белорусов получили польский ВНЖ. Отказано в карте побыту было 13,9% от общего числа заявителей из Беларуси. Об этом пишет «Позірк», ссылаясь на данные исследования «Польского консультанта».

Гражданам России было отказано в 36,2% случаев, Украины — в 5,7%, гражданам других государств — в 17%.

Всего в получении ВНЖ в прошлом году Польша отказала 23 979 иностранцам, наибольшая доля отказов приходится на Мазовецкое воеводство — 14,96% (15 023 человека).

В 2023 году Польша выдала 334 381 вид на жительство, в том числе 59 627 белорусам (17,8% от общего количества). Наибольшая доля выданных видов на жительство принадлежит украинцам (65%; 217 250), наименьшая — россиянам (2%; 6841).

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Польше проживало 118 562 гражданина Беларуси, имеющих действующий документ, выданный в Польше и дающий право пребывания на территории страны, сообщал ранее Центр белорусской солидарности (ЦБС) со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев Польши.

В частности, 39 553 белоруса имеют постоянный вид на жительство, 69 399 — временный вид на жительство, 6555 — дополнительную защиту, 1160 — долгосрочный вид на жительство Евросоюза, 436 — временную защиту, 578 — статус беженца, 881 — «иные основания».