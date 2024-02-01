На аукционе в Великобритании лимон продали за почти $1800 1 1.02.2024, 20:53

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Засохшему лимону 285 лет.

На аукционе Brettells в Великобритании продали 285-летний лимон за 1400 фунтов стерлингов (около 1800 долларов), сообщает BBC.

Засохший плод нашли в другом лоте: в ящике шкафчика XIX века, который фотографировали для продажи на этом аукционе.

На кожуре лимона надпись: «Подарено господином Франчини 4 ноября 1739 года мисс Бакстер». Аукционный дом решил, что лимон может иметь историческую ценность и тоже решил выставить его на торги.

Любопытно, что сам шкафчик продали всего за 32 фунта стерлингов (около 40 долларов).