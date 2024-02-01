закрыть
1 февраля 2024, четверг, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На аукционе в Великобритании лимон продали за почти $1800

1
  • 1.02.2024, 20:53
  • 1,264
На аукционе в Великобритании лимон продали за почти $1800

Засохшему лимону 285 лет.

На аукционе Brettells в Великобритании продали 285-летний лимон за 1400 фунтов стерлингов (около 1800 долларов), сообщает BBC.

Засохший плод нашли в другом лоте: в ящике шкафчика XIX века, который фотографировали для продажи на этом аукционе.

На кожуре лимона надпись: «Подарено господином Франчини 4 ноября 1739 года мисс Бакстер». Аукционный дом решил, что лимон может иметь историческую ценность и тоже решил выставить его на торги.

Любопытно, что сам шкафчик продали всего за 32 фунта стерлингов (около 40 долларов).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип