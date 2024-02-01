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Залужный высказался об изменении подходов ведения войны для победы над РФ

  • 1.02.2024, 21:10
  • 1,358
Залужный высказался об изменении подходов ведения войны для победы над РФ
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ написал статью для CNN.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный отметил роль новейших технологий в ведении боевых действий для получения преимущества над противником.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на статью украинского военначальника для CNN.

В материале Залужный, в частности, высказал свое видение важных изменений в подходах к ведению войны, и определил главные задачи на текущий год для Сил обороны.

«Убежден, чтобы победить противника, мы должны быть мобильнее в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые способности и пути получения преимущества», - подчеркнул генерал.

По словам Залужного, в этом контексте технологии имеют «несомненное преимущество по сравнению с традицией». Так, они позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень потерь.

«Уверен, что будущее — по новейшим технологиям, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции», - подчеркивает генерал.

Также Залужный добавляет, что это «то, над чем мы в Генеральном штабе долго работаем, чтобы коренным образом изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений».

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