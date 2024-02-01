Залужный высказался об изменении подходов ведения войны для победы над РФ 1.02.2024, 21:10

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ написал статью для CNN.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный отметил роль новейших технологий в ведении боевых действий для получения преимущества над противником.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на статью украинского военначальника для CNN.

В материале Залужный, в частности, высказал свое видение важных изменений в подходах к ведению войны, и определил главные задачи на текущий год для Сил обороны.

«Убежден, чтобы победить противника, мы должны быть мобильнее в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые способности и пути получения преимущества», - подчеркнул генерал.

По словам Залужного, в этом контексте технологии имеют «несомненное преимущество по сравнению с традицией». Так, они позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень потерь.

«Уверен, что будущее — по новейшим технологиям, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции», - подчеркивает генерал.

Также Залужный добавляет, что это «то, над чем мы в Генеральном штабе долго работаем, чтобы коренным образом изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений».